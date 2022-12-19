Тепер він не може відвідувати свою віллу в Італії. Міхалков каже, що не розуміє причини, через яку потрапив до списку санкцій.

Російський режисер Микита Міхалков висловився про санкції, які проти нього ввели за пропагандистські висловлювання. Як пишуть росЗМІ, він переконаний, що займався "благою справою", розповідаючи протягом довгих років про те, що в Україні нібито процвітає н*цизм.

"За що я потрапив під санкції? Я - російський художник, режисер, актор, сценарист, драматург і продюсер. Я потрапив під санкції за те, що я у себе на батьківщині, у себе вдома, 10 років послідовно говорив про відродження страшного н*цизму в дуже улюбленій мною країні Україні, про звірине бандерівське ставлення до людей. Про це я говорив", - сказав режисер.

Зазначимо, днями стало відомо, що Міхалков потрапив під санкції ЄС. Разом з ним в новому списку санкцій опинилися Григорій Лепс і Борис Корчевніков. Тепер іменитий режисер не зможе відвідувати свою шикарну віллу в Італії, чим він дуже обурений.

Відео дня

Ось що додав путініст:

"За те, що я попереджав, говорив і говорю про те, що в Україні відродився н*цизм, ф*шизм, мене піддають санкціям. Хто може за це піддати санкціям? Той, хто підтримує н*цизм і ф*шизм. Коли тебе за це піддають санкціям, значить, ти все робиш правильно".

Нагадаємо, журналісти розповіли, як режисер Микита Міхалков перетворився на пішака Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: