Російський режисер Микита Міхалков висловився про санкції, які проти нього ввели за пропагандистські висловлювання. Як пишуть росЗМІ, він переконаний, що займався "благою справою", розповідаючи протягом довгих років про те, що в Україні нібито процвітає н*цизм.
"За що я потрапив під санкції? Я - російський художник, режисер, актор, сценарист, драматург і продюсер. Я потрапив під санкції за те, що я у себе на батьківщині, у себе вдома, 10 років послідовно говорив про відродження страшного н*цизму в дуже улюбленій мною країні Україні, про звірине бандерівське ставлення до людей. Про це я говорив", - сказав режисер.
Зазначимо, днями стало відомо, що Міхалков потрапив під санкції ЄС. Разом з ним в новому списку санкцій опинилися Григорій Лепс і Борис Корчевніков. Тепер іменитий режисер не зможе відвідувати свою шикарну віллу в Італії, чим він дуже обурений.
Ось що додав путініст:
"За те, що я попереджав, говорив і говорю про те, що в Україні відродився н*цизм, ф*шизм, мене піддають санкціям. Хто може за це піддати санкціям? Той, хто підтримує н*цизм і ф*шизм. Коли тебе за це піддають санкціям, значить, ти все робиш правильно".
Нагадаємо, журналісти розповіли, як режисер Микита Міхалков перетворився на пішака Путіна.