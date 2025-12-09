Дарина запам'яталася глядачам у серіалі "Спіймати Кайдаша".

Українська акторка Дарина Федина, яка здобула популярність завдяки ролі Мелашки в серіалі "Спіймати Кайдаша", вирішила закінчити акторську кар'єру.

В інтерв'ю Аліні Доротюк стало відомо, що 24-річна артистка звільнилася з Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької. На питання, чи розглядає вона зараз інші театри, дівчина відповіла, що взагалі хоче відпочити від цієї професії:

"Ні-ні-ні, мені треба трошки відпочити. Зараз я не беру проєктів. Я маю ще закінчити один в театрі Заньковецької, але потім - все. Я хочу трошки пошукати себе в іншій сфері, у якій мені буде комфортніше, в якій відчуватиму, що приношу більше користі".

Федина визнала, що не хоче називати це масштабними словами "залишити професію", хоча й розуміє, що, напевно, так і робить. Зараз в неї в приорітеті діяльність, яка дозволить бути корисною для Сил оборони України. Дівчина запитала, яким акторством вона буде займатися, якщо країна опиниться під російською окупацією.

Водночас акторка додала, що її нова діяльність не обов'язково має передбачати безпосередню мобілізацію до лав українського війська:

"Бо люди одразу думають, що коли ти йдеш з якоїсь роботи, то вже штурмуєш якусь посадку в Донецькій області. Це так смішною. Є дуже багато різної роботи, вона не обов’язково у війську. А навіть у війську є професії, які не означають, що ти сидітимеш в окопі".

