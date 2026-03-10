Броманс Генрі Кавілла і Джейка Джилленгола: вийшов трейлер нового бойовика від Гая Річі

В світовий прокат екшн-трилер "В сірій зоні" має вийти 15 травня 2026 року.

Кінокомпанія Black Bear Pictures показал перший трейлер нового фільму Гая Річі ("Карти, гроші, два стволи", "Великий куш", "Шерлок Голмс", "Джентльмени") – екшн-трилера "В сірій зоні" (In the Grey).

В світовий прокат фільм має вийти 15 травня 2026 року, але и покажуть його в Україні, наразі невідомо.

В центрі сюжету фільму – двоє спеціалістів з евакуації, які мають визначити маршрут втечі для жінки-перемовника.

Головні ролі у стрічці зіграли Генрі Кавілл ("Людина зі сталі", "Місія нездійсненна: Фолаут", "Енола Голмс", серіал "Відьмак") і Джейк Джилленгол ("Донні Дарко", "Зодіак", "Полонянки", "Людина-павук: Далеко від дому", "Наречена").

Також у новинці задіяні Ейса Гонсалес ("Форсаж: Гоббс та Шоу", "Аферистка", "Ґодзілла проти Конга", серіал "Проблема трьох тіл") та Розамунд Пайк ("Загублена", "Аферистка", "Солтберн", "Ілюзія обману 3").

Зауважимо, що більшість головних акторів вже знімалися в нещодавніх проєктах Гая Річі. Так, Генрі Кавілл зіграв головні ролі у його "Агентах U.N.C.L.E." 2015 року і "Міністерстві неджентльменської війни" 2024 року, а Джейк Джилленгол був головною зіркою "Перекладача" 2023 року.

Тим часом, Ейса Гонсалес зіграла одразу в двох останніх фільмах режисера – у вже згадагому вище "Міністерстві неджентльменської війни" та "Фонтані молодості" 2025 року.

Водночас Розамунд Пайк вже має головну роль у його наступному фільмі – комедії "Дружина і собака", в якій також грають Бенедикт Камбербетч ("Доктор Стрендж", "Фінікійська схема", "Роузи", серіал "Шерлок"), Ентоні Гопкінс ("Мовчання ягнят", "Дракула", "Ніксон", "Батько"), Космо Джарвіс ("Леді Макбет", "Бойові дії", серіал "Сьоґун"), Джеймс Нортон ("Ціна правди", "Боб Марлі: Одне кохання", серіал "Дім Гіннесів") та Педді Консідайн ("Нокдаун", "Смерть Сталіна", серіали "Дім Дракона", "Мобленд").

