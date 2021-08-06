Сама актриса вже зробила щеплення від коронавірусу.

Голлівудська зірка Дженніфер Еністон підтвердила свій статус затятої прихильниці вакцинації від коронавірусу — вона зізналася, що відмовилася спілкуватися з тими друзями, які все ще не зробили щеплення.

Про це вона заявила в інтерв'ю для InStyle.

"Я нещодавно позбулася кількох людей зі свого щотижневого розпорядку, які відмовилися (від вакцинації — УНІАН) або не казали (вакцинувалися вони чи ні — УНІАН). Це було прикро", - каже 52-річна актриса.

Читайте також51-річна Дженніфер Еністон без макіяжу показала обличчя без жодної зморшки (фото)Вона назвала "справжньою ганьбою" те, що багато людей виступає проти вакцинації або "просто не дослуховуються до фактів".

"Кожен має право на власну думку, але багато думок не ґрунтуються ні на чому, крім страху або пропаганди", — нарікає Еністон.

Після цього вона зіткнулася з хвилею хейту і нерозуміння в соцмережах.

Тим, хто не розуміє, чому вона відмовляється спілкуватися з невакцинованими, якщо вона прищепилася сама, актриса пояснила, що такі люди все одно можуть її заразити.

"Я можу захворіти, але мене не заберуть до лікарні, і я не помру. Але я можу заразити інших людей, які не вакциновані і чиє здоров'я знаходиться під загрозою (або у нього вже є якийсь діагноз), і, тоді я поставлю його життя під загрозу. От чому я переймаюся. Потрібно дбати не тільки про себе", - додала вона.

Нагадаємо, що "пандемічна" ялинкова іграшка, яку опублікувала Еністон в соцмережах, викликала хвилю хейту на її адресу.

Автор: Станислав Кожемякин