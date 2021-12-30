Примадонна не часто радує шанувальників своїми виступами.

Радянська і російська співачка Алла Пугачова, нове відео з якою напередодні підірвало мережу, зрідка виступає для певних людей.

Про це розповів Барі Алібасов-молодший - син відомого російського продюсера в коментарі сайту "Дни.ру".

Примадонна, за його словами, вже кілька десятків років може працювати тільки для тих людей, для яких хочеться, й за бажані гонорари.

"Більше того, я впевнений, що гонорар для Алли Борисівни вже давно не є визначальним фактором для ухвалення рішень, працювати чи не працювати. За роки вже склалися "постійники", які хочуть бачити Аллу Борисівну, і до яких вона відноситься вже дещо більше, ніж просто до людей, які замовляють її на корпоратив", - говорить він.

Алібасов-молодший розповів, яким чином можна проявити неповагу до Пугачової.

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"Вона могла спокійно виступати для них безкоштовно, але якщо ти кличеш Примадонну, яка з поваги подарувала вам радість своїх пісень, мені здається, для таких людей, які заплатили гонорар менше, ніж гонорар, що входить в топ-3 гонорарів російських зірок, Це просто плювок, в першу чергу, собі. А зниження гонорарів обумовлено тим, що вона їх не знижує, а просто отримує стільки, скільки їй пропонують друзі", - емоційно сказав він.

Як повідомлялося, раніше музичний критик пояснив, чому 72-річна Пугачова втрачає популярність.