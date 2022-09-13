Про смерть режисера стало відомо 13 вересня.

Франко-швейцарський режисер Жан-Люк Годар, який помер у вівторок у віці 91 року, прийняв добровільне рішення піти з життя.

Про це повідомляє газета Libération з посиланням на його близьких.

"Він не був хворий, він просто втомився. І тому він прийняв рішення покінчити з цим. Це було його рішення, і для нього було важливо, щоб про це дізналися", - розповів газеті родич режисера.

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"Його тіло втомилося. Воно більше не працювало. Він більше не міг нормально жити через різні патології. І я думаю, що для людини, яка була такою незалежною, такою чесною, не мати можливості контролювати свої фізичні можливості, як усі, було великою перешкодою", - додав близький друг франко-швейцарського режисера.

Повідомляється, що він помер у своєму будинку в оточенні близьких людей.

Крім того, виявляється, що Годар багато років думав про самогубство. Кінокритик Жан-Люк Дуен навіть говорив про те, що Годар в гаманці носив лезо бритви.

Нагадаємо, смерть Годара для світу кіно - велика втрата, адже його фільми 1960-х років зробили революційний вплив на світове кіномистецтво.

Найвідомішими картинами режисера стали "Жити своїм життям", "На останньому диханні", "Жінка є жінка", "Банда аутсайдерів", "Альфавіль" і багато інших.

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