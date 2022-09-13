Він помер у віці 91 року.

13 вересня стало відомо про смерть легендарного французького кінорежисера Жана-Люка Годара.

Про це повідомляє Liberation.

Раніше в ЗМІ вже з'являлася інформація про смерть режисера, але вона виявилася неправдивою. Перший раз його "поховали" ще в 2018 році. Але насправді його не стало в 2022 році. При цьому причина смерті поки невідома.

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Для світу кіно це велика втрата, адже його фільми 1960-х років зробили революційний вплив на світове кіномистецтво.

Найвідомішими картинами режисера стали "Жити своїм життям", "На останньому диханні", "Жінка є жінка", "Банда аутсайдерів", "Альфавіль" і багато інших.

У 2011 році Годар був нагороджений премією "Оскар" за внесок у розвиток кінематографа. В цілому його творчість систематизується за п'ятьма періодами, які визначаються переходом режисера на новий рівень розвитку політичних поглядів і філософського осмислення світу.

До слова, після того як Годар отримав "Оскар", в мережі почалися суперечки. Він був відомий своїми антисемістськими висловлювання, тому люди не розуміли, чому він був удостоєний такої престижної премії.

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