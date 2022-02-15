Пара оголосила про одруження 14 лютого, в День всіх Закоханих.

Екс-міністр України і співзасновник Monobank Дмитро Дубілет офіційно узаконив стосунки зі своєю коханою, засновницею бренду Bettter і колишньою fashion-директором Vogue Ukraine Юлією Пелипас.

Пара почала зустрічатися ще в 2020 році. Вони разом з'являлися на світських заходах, публікували спільні фотографії і не приховували своїх почуттів. 14 лютого стало відомо про те, що вони офіційно розписалися.

Юлія у своєму інста-блозі поділилася радісною подією. Ймовірно, закохані не влаштовували пишне весілля, оскільки ні фотографій, ні відео зі святкування поки немає.

Варто відзначити, що Дубілет вже був одружений, але в 2019 році розлучився. А Юлія виховує двох дітей від попереднього шлюбу.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських показала невдалі варіанти свого весільного образу.

Вас також можуть зацікавити новини: