Співачка бачиться з дочкою раз на півроку.

Відома співачка Віра Брежнєва відправила свою старшу дочку, 20-річну Соню на навчання до Італії. Через це вони дуже рідко бачаться.

У програмі "Світське життя" Брежнєва розповіла, що складно переживає розлуку з дочкою. Нещодавно вони проговорили телефоном майже дві години і не могли наговоритися.

"У мене просто закінчилася американська віза і зараз не дають туристичні візи, тому я не можу просто отримати візу, щоб до неї приїхати", - сказала співачка.

Також вона додала, що останнім часом бачиться з дочкою раз на півроку, оскільки в Італії вже почалися заняття.

"Вона вже доросла дівчинка, їй скоро буде 21 і вона смиренно приймає вже, що вона дорослішає, що мама віддаляється, але ми все одно сумуємо, плачемо, але це життя", - додала Брежнєва.

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Віра Брежнєва - поп-співачка, актриса, телеведуча і колишня учасниця поп-групи "ВІА Гра" (2003-2007). Посол доброї волі ООН з питань ВІЛ / СНІДу.

Є дочка Соня, батьком якої є Віталій Войченко. Пара прожила кілька років в незареєстрованому шлюбі. У листопаді 2006 року вийшла заміж за українського бізнесмена Михайла Юрійовича Кіпермана і змінила своє прізвище на Кіперман. 14 грудня 2009 року у них народилася дочка Сара. У жовтні 2012 року повідомила про розлучення з чоловіком.

У жовтні 2015 року таємно вийшла заміж за композитора і музичного продюсера Костянтина Меладзе, весілля відбулося в Італії в колі близьких.

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Автор: Діана Могилєвич