Цивільна дружина українського музиканта знову при надії.

Цивільна дружина лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука Євгенія Яцута вагітна вдруге. Жінку помітили на українському кіноринку в Каннах з чималим животом.

Про це повідомляє ТСН.

Євгенія відмовилася будь-що коментувати.

Як відомо, минулого року Вакарчук повідомив про розлучення з Лялею Фонарьовою, у шлюбі з якою перебував протягом 20 років.

Через два місяці музикант оголосив про народження первістка - сина Івана. Хлопчика назвали Іваном, на честь батька музиканта. Водночас Вакарчук приховував ім'я своєї нової обраниці. Згодом ЗМІ дізналися, що первістка музиканту народила 39-річна продюсерка Євгенія Яцута.

Подейкують, що роман Святослава та Євгенії триває вже не один рік, і саме через неї Вакарчук покинув Фонарьову.

Нагадаємо, що лідер відомого українського гурту "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук 13 травня відвідав працівників Чорнобильської АЕС.

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