У неділю, 8 листопада, відбувся 11 ефір шоу "Танці з зірками", в якому учасники проекту танцювали зі своїми рідними.
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У цьому випуску учасники продемонстрували по два танці. До зони ризику потрапили три пари.
За право залишитися у шоу боролися Сергій Танчинець та Надія Мейхер, вони виконали самбу.
За рішенням суддів, проект залишила пара Сергія Танчинця та Яни Цибульської.
Хто залишив "Танці з зірками" у 10 ефірі
Минулого тижня відбувся десятий ефір третього сезону "Танців з зірками", за підсумками якого у проекті залишилися всього п'ять пар.
За крок до вильоту глядачі врятували соліста рок-гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ". Пройшов до п'ятірки учасник шоу "Холостяк", а покинула проект ведуча "Інспектора Фреймут" Ольга Фреймут.
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