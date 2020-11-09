За право залишитися в проекті під час танцю за життя боролися дві пари.

У неділю, 8 листопада, відбувся 11 ефір шоу "Танці з зірками", в якому учасники проекту танцювали зі своїми рідними.

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У цьому випуску учасники продемонстрували по два танці. До зони ризику потрапили три пари.

За право залишитися у шоу боролися Сергій Танчинець та Надія Мейхер, вони виконали самбу.

За рішенням суддів, проект залишила пара Сергія Танчинця та Яни Цибульської.

Хто залишив "Танці з зірками" у 10 ефірі

Минулого тижня відбувся десятий ефір третього сезону "Танців з зірками", за підсумками якого у проекті залишилися всього п'ять пар.

За крок до вильоту глядачі врятували соліста рок-гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ". Пройшов до п'ятірки учасник шоу "Холостяк", а покинула проект ведуча "Інспектора Фреймут" Ольга Фреймут.

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Автор: Ольга Робейко