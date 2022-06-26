Український музикант допомагає своїй країні в лавах ЗСУ.

Співак Тарас Тополя, який є фронтменом гурту "Антитіла", дав інтерв'ю українському телеведучому Славі Дьоміну. У розмові зі Славою артист згадав про один з найстрашніших днів за останній час.

Так, Тополя розповів, що ніколи не забуде той день, коли російські окупанти розвалили з мінометів місце їхньої дислокації.

"Одному з наших військових тоді відірвало ногу. Ми займалися тим, що рятували йому життя", - згадав Тарас.

Слава Дьомін уточнив, як змінилося його сприйняття війни з цього дня - почуття змінилися на бажання помститися за товариша або переважав все ж патріотизм.

"Тут "коктейль". Я не можу сказати, що якесь одне почуття. Напевно, найсильніше, що відчував не тільки я, але і безліч моїх друзів - це ненависть до росіян. У якісь екстремальні моменти ти не мислиш філософськими патетичними категоріями. Але коли є момент видихнути, поміркувати, завести себе в якісь думки, то, напевно, найсильніше почуття - це бажання відновити справедливість. Справедливість для мене полягає в тому, що Україна має право на своє незалежне майбутнє і українці не повинні вмирати", - прокоментував фронтмен гурту "Антитіла".

Нагадаємо, Тарас Тополя відповів, чи стріляв у людину.

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