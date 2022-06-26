Артист, який вступив до лав ЗСУ практично відразу після повномасштабного вторгнення Росії, не дав чіткої відповіді на питання.

Музикант Тарас Тополя, який пішов у ЗСУ, щоб допомагати своїй країні боротися з російськими окупантами, дав інтерв'ю українському телеведучому Славі Дьоміну. Інтерв'ю вони записували онлайн. Слава запитав, чи доводилося артисту стріляти в живу людину.

"Інше питання", - сказав Тарас після нетривалої паузи.

Потім Дьомін поставив кілька уточнюючих питань, на що Тополя відповів: "Філософія групи "Антитіла" на цій війні - працювати в якості парамедиків. Наше головне завдання - це порятунок життів. Але я відповім трохи узагальнено: у нас є зброя, ми вміємо нею користуватися і користуємося за потреби".

Ведучий уточнив, скільки разів виникала така потреба.

"Вже чотири місяці війни (активної фази війни, коли Росія повномасштабно вторглася в Україну, - ред), так що була потреба", - відповів Тарас Тополя.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя показав, що армія РФ зробила з поліклінікою в Харкові. Артист зазначив, що таких розстріляних цивільних об'єктів є сотні по всій території України.

Вас також можуть зацікавити новини: