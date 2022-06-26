Музикант Тарас Тополя, який пішов у ЗСУ, щоб допомагати своїй країні боротися з російськими окупантами, дав інтерв'ю українському телеведучому Славі Дьоміну. Інтерв'ю вони записували онлайн. Слава запитав, чи доводилося артисту стріляти в живу людину.
"Інше питання", - сказав Тарас після нетривалої паузи.
Потім Дьомін поставив кілька уточнюючих питань, на що Тополя відповів: "Філософія групи "Антитіла" на цій війні - працювати в якості парамедиків. Наше головне завдання - це порятунок життів. Але я відповім трохи узагальнено: у нас є зброя, ми вміємо нею користуватися і користуємося за потреби".
Ведучий уточнив, скільки разів виникала така потреба.
"Вже чотири місяці війни (активної фази війни, коли Росія повномасштабно вторглася в Україну, - ред), так що була потреба", - відповів Тарас Тополя.
Нагадаємо, раніше Тарас Тополя показав, що армія РФ зробила з поліклінікою в Харкові. Артист зазначив, що таких розстріляних цивільних об'єктів є сотні по всій території України.