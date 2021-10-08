Мегапопулярний співак допоможе боротися з голодом у світі.

Канадський виконавець Ейбел Макконен Тесфає, відоміший як The Weeknd, приєднався до Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) як посол доброї волі.

Про це повідомили у прес-службі ВПП.

"Світова продовольча програма ООН щодня виконує невідкладну і важливу роботу задля зміни і порятунку життів, і я з ентузіазмом ставлюся до розв'язання проблеми голоду у світі і допомоги нужденним", - сказав співак на спеціальній церемонії в Лос-Анджелесі 7 жовтня.

31-річний The Weeknd відомий своєю благодійною діяльністю - зовсім нещодавно він пожертвував $1 мільйон на допомогу ВПП в Ефіопії.

Читайте такожСпівак The Weeknd шокував фанатів своїм обличчямЗа словами виконавчого директора ВПП Девід Біслі, "співчуття і прагнення допомогти голодуючим", які проявляє Тесфайє, дійсно надихають.

Він нагадав, що у світі 811 млн людей щодня лягають спати голодними, а ще 270 млн стикаються із загрозою голодної смерті.

"Для нас велика честь, що він (The Weeknd - УНІАН) приєднався до нашої місії. Він, безсумнівно, надихне наступне покоління гуманітарних працівників боротися за те, щоб жоден чоловік, жінка або дитина не лягали спати голодними", - сказав з цього приводу глава ВПП в США Беррон Сегар.

Нагадаємо, всупереч божевільній популярності The Weekend зрікся номінацій на премію "Греммі".

Автор: Станіслав Кожемякін