Зараз артист готується до виходу нового альбому.

Канадський співак The Weekend ще торік заявив, що більше не буде номінуватися на премію "Греммі".

Про це повідомляє Hits Daily Double.

Здається, він таки стримає свою обіцянку. Джерела в лейблі Republic підтвердили, що артиста не висуватимуть на номінацію. При цьому він зараз працює над новим альбомом і вже встиг випустити першу пісню, яка отримала назву Take My Breath.

Варто відзначити, що на рішення The Weekend не номінуватися на премію вплинуло те, що Американська академія звукозапису в 2020 році не номінувала його ні на одну статуетку. При цьому його альбом After Hours став бестселером, а деякі пісні займали перші рядки на світових музичних майданчиках. Крім того, його пісня Blinding Lights провела в першій десятці Billboard Hot 100 цілий рік. В результаті такого рішення Американської компанії The Weekend звинуватив їх у корупції.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич