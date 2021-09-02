Канадський співак The Weekend ще торік заявив, що більше не буде номінуватися на премію "Греммі".
Про це повідомляє Hits Daily Double.
Здається, він таки стримає свою обіцянку. Джерела в лейблі Republic підтвердили, що артиста не висуватимуть на номінацію. При цьому він зараз працює над новим альбомом і вже встиг випустити першу пісню, яка отримала назву Take My Breath.
Варто відзначити, що на рішення The Weekend не номінуватися на премію вплинуло те, що Американська академія звукозапису в 2020 році не номінувала його ні на одну статуетку. При цьому його альбом After Hours став бестселером, а деякі пісні займали перші рядки на світових музичних майданчиках. Крім того, його пісня Blinding Lights провела в першій десятці Billboard Hot 100 цілий рік. В результаті такого рішення Американської компанії The Weekend звинуватив їх у корупції.
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