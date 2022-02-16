Сьогодні, 16 лютого, Нана відзначає свій день народження.

Українська телеведуча і актриса Маша Єфросиніна привітала свою дочку Нану з днем народження. Сьогодні дівчині виповнилося 18 років.

"Для мене 16.02 завжди було і буде першорядне днем твого народження, моє мишеня! Ти прийшла в цей світ нелегко, і зараз тобі і твоєму поколінню світ демонструє свою жорсткість і безпринципність... мені дуже шкода, що я не знала, що говорити тобі в ці дні, і чи зможу я стримати всі обіцянки щодо святкування - мене ніхто не навчив, що обіцяти дітям при таких новинах", - почала привітання Єфросиніна.

Також вона додала, що у неї є передчуття, що про Нану дізнається весь світ, адже дівчина мріє змінити його в бік добра і пацифізму.

Читайте такожЗірка "Жіночого Кварталу" розповіла про нерозділене кохання"Я хочу, щоб світ знав, що у нього є така надзвичайно сильна і цілеспрямована дівчина, як ти! Щоб знав, як сильно ти хочеш змінити його в бік добра і справедливості, любові і пацифізму. Але щось мені підказує, що світ неминуче про тебе дізнається! З твоїм вісімнадцятиріччям, моя прекрасна Нано", - підсумувала ведуча.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповіла про своє схуднення і улюблену страву.

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