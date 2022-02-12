За її словами, 70 % свого раціону складається з сирих овочів чи будь-якого виду обробки.

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна не втомлюється відповідати на питання про схуднення

Так, в "Інтерв'ю 24" зірка пояснила, що її режим харчування вже дуже багато років приблизно однаковий.

"Всі чекають якогось дива, а в мене, на жаль, його як не було, так і немає. Мій режим харчування вже дуже багато років приблизно однаковий. З нього виключені важкі вуглеводи, випічка, тісто, вироби з борошна, все із заварними кремами. Цього практично немає. Я не їм пельмені, вареники, пасту – нічого, де є тісто", - зазначила Єфросиніна.

За її словами, 70 % свого раціону складається з сирих овочів чи будь-якого виду обробки.

"Зрідка ви можете зустріти в моєму раціоні рибу. Не можу назвати себе вегетаріанкою, але я ідеально почуваюся на рослинній їжі. При підготовці до зйомок, особливо в білизні, намагаюся привести своє тіло в ідеальний для камери стан. Щоб виглядати струнким для життя, необхідно бути трохи схудлим. Багато хто цього не помічає. Я до цього ставлюся не як до жертвоприношення, а як до вимушеної міри та робочого фактору. Тому мені це дається легко", - розказала зірка.

Також, Єфросиніна практикує інтервальне голодування.

"Я прибираю вечерю і переходжу на досить модне сьогодні інтервальне голодування, коли різниця між останнім прийомом їжі одного дня і першим прийомом їжі наступного дня становить шістнадцять годин. Це дуже непросто, оскільки ввечері якраз дуже сильно хочеться поїсти. Та якщо, наприклад, повечеряти о п'ятій вечора, а поснідати десь о восьмій чи дев'ятій ранку, то це і є інтервальне голодування. Воно працює, звичайно, безвідмовно. Так харчувалася моя мама відразу ж після мого народження. Не буду говорити скільки років тому це було", - розказала зірка.

Як наголосила Єфросиніна, у неї звичайні стосунки з їжею.

"Я люблю суші – шматочок рису з сирою рибою, краще з лососем. Також мені подобаються крем-супи на кокосовому молоці, бо вони швидко втамовують апетит і якимось теплом огортають і заспокоюють. Якщо в меню мені нічого не сподобалося, але я бачу крем-суп на альтернативному молоці, то я його завжди візьму. І обов'язково повинен бути салат, гора салату, вся зелень світу, стручкова квасоля, авокадо, кабачок, нехай навіть сирий, огірок і зелене яблуко. Мені здається, що я оздоровлююся, навіть коли дивлюся на нього. Дуже смачно, коли такий салат заправляють лимонним соком", - поділилася зірка.

Довідка УНІАН. Інтервальне голодування – це режим харчування для схуднення, що полягає в періодичній відмові від їжі. Найбільш популярним методом є система 16/8 – повна відмова від їжі на 16 годин і 8 годин, коли їсти можна.

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