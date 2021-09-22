Віллі Гарсон помер у віці 57 років.

Американський актор віллі Гарсон, найбільш відомий українцям за серіалу "Секс і місто", помер у віці 57 років.

Про це у своєму Instagram 22 вересня повідомив його син Нейтан Гарсон.

"Я так люблю тебе, тато. Спочивай з миром. Я так радий, що ти розділив зі мною всі свої пригоди і зумів так багато чого досягти. Я так пишаюся тобою. Я завжди любитиму тебе, але думаю, що тобі пора відправитися у власну пригоду. Ти завжди будеш зі мною", - пише чоловік.

Він назвав свого батька "найкрутішою, найвеселішою і найрозумнішою людиною", яку він коли-небудь знав.

Чоловік помер після нетривалої хвороби.

Читайте такожПомер чоловік знаменитого дизайнера Тома Форда Річард БакліУкраїнці його знали за роллю кращого друга головної героїні в серіалі "Секс і місто". Він знявся в двох фільмах, а також мав з'явитися в продовження серіалу про життя нерозлучних подруг у Нью-Йорку.

Також Гарсон був відомий ролями в серіалах "Білі комірці", "Поліція Нью-Йорка" і "Супердівчина". Також з'являвся на великому екрані у фільмах "Бути Джоном Малковичем", "День бабака" і "Дещо про Мері".

Як повідомляє The Hollywood Reporter, багато акторів і акторок, зокрема Синтія Ніксон, Кім Кетролл, Маріо Кантоне, Бен Стіллер, Метт Бомер та інші, вже висловили данину поваги померлому колезі за цехом.

Раніше УНІАН також писав про смерть 54-річного американського актора Майкла Вільямса, ймовірною причиною якої стало передозування наркотиками.

Автор: Станіслав Кожемякін