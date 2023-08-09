Ведучий визнає, що він завжди оптимістично дивиться у майбутнє, але при цьому багато працює.

Відомий український ведучий Тимур Мірошниченко, який дав інтерв'ю Марії Єфросиніній, відверто розповів про заробітки в умовах повномасштабної війни. Артист говорить, що завжди вірить у те, що все буде добре.

"Я просто вірю в якусь грошову фею, коли гроші потрібні, вони з'являються", - жартує ведучий.

Він визнає, що у 2021 році заробляв набагато більше. А у 2022 році його доходи впали. На початку повномасштабної війни Мірошниченка врятувало те, що йому платили зарплату на двох з його робіт.

"Вигідно мати багато робіт, десь все одно платять зарплата. Я офіційний штатний працівник 1+1... Це допомагала. Я працюю на "Суспільному", це невелика зарплата, але все одно, мало грошей не буває", - пояснив ведучий.

За словами Мірошниченка, він заздрить людям, які вміють будувати бізнес у тій сфері, яка зовсім не пов'язана з основною роботою. Проте сам він пов'язав усю свою діяльність з творчістю.

"У мене, умовно кажучи, є п'ять робіт, назвемо це так. Є телевізійна діяльність, івенти, є там якась там викладацька діяльність... Я ж говорю, я гуру тайм-менеджменту. Я дуже чітко і класно все розкладаю, от у мене чим більше занять, тим більше я зроблю", - розповів Мірошниченко.

Тимур Мірошниченко - останні новини

Нещодавно стало відомо, що ведучий забрав названого сина додому. Він та його дружина всиновили хлопчика з дитбудинку. Мірошниченко визнавав, що цей процес був доволі важким.

Зокрема, ведучий розкрив "чорні схеми" усиновлення дітей. За словами Мірошниченка, за те, аби забрати малюка з дитбудинку, деякі вимагають гроші.

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