Кароль з'явилася в новому образі / фото instagram.com/tina_karol
Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками знімком у білій сукні з відкритими плечима і глибоким декольте.Читайте такожКароль відповіла Поляковій на слова про "плакальницю" (фото)
Відповідне фото артистка опублікувала на сторінці в Instagram в історіях.
Тіна доповнила образ тонким коричневим поясом і босоніжками в тон аксесуару. Кароль нанесла легкий макіяж і розпустила волосся.
Кароль з'явилася в новому образі / фото instagram.com/tina_karol
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