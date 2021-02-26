Таке вбрання вдало підкреслило розкішну фігуру Тіни: соковиті груди й тонку талію.

Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками знімком у білій сукні з відкритими плечима і глибоким декольте.Читайте такожКароль відповіла Поляковій на слова про "плакальницю" (фото)

Відповідне фото артистка опублікувала на сторінці в Instagram в історіях.

Тіна доповнила образ тонким коричневим поясом і босоніжками в тон аксесуару. Кароль нанесла легкий макіяж і розпустила волосся.

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Автор: Ольга Робейко