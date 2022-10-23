Співачка розповіла, що виключила зі свого раціону вуглеводи.

Українська співачка Тіна Кароль розповіла, як їй вдається зберігати молодість і стрункість. За словами зірки, для того, щоб завжди залишатися привабливою, досить відмовитися від вуглеводів.

"Ніщо так не губить красу і тонус, як вуглеводи. Зменшуючи їх, отримуєш результат age control", - розповіла Кароль у своєму Telegram-каналі.

Вона додала, що їй часом складно дається утримання від солодкого або шкідливого, особливо, коли вона перебуває у стресовому стані. Але, коли бачить своє відображення в дзеркалі, у неї з'являється ще більше сил і енергії, щоб працювати над собою.

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"Так, складно, коли постійні стреси триматися, але складніше дивитися на себе в дзеркало коли там щось, а не ти. Коротше, знайти такий білок – це квест, але приємно потім", – додала зірка і показала, як їсть яйце.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль, яка в 2013 році втратила свого чоловіка, заговорила про самотність.

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