Співачка показала бекстейдж з фотосесії.

Українська співачка Тіна Кароль опублікувала в Instagram ролик з фотосесії.

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На кадрах Тіна позує практично лежачи на підлозі, а ноги вона підняла на диван. Постала Кароль в чорному бюстгальтері і спідничці на зав'язках. Варто відзначити, що образ вийшов дуже сексуальним.

"Мати моя жінка", "Чарівна", "Яка залипашка", "Неймовірна", "Королева", "Ох, як вогненно красиво", - обсипали Кароль компліментами фанати.

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Автор: Діана Могилєвич