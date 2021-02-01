Співачка захопила мережу / instagram.com/tina_karol
Українська співачка Тіна Кароль опублікувала в Instagram ролик з фотосесії.
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На кадрах Тіна позує практично лежачи на підлозі, а ноги вона підняла на диван. Постала Кароль в чорному бюстгальтері і спідничці на зав'язках. Варто відзначити, що образ вийшов дуже сексуальним.
"Мати моя жінка", "Чарівна", "Яка залипашка", "Неймовірна", "Королева", "Ох, як вогненно красиво", - обсипали Кароль компліментами фанати.
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