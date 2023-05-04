Музикант натякає, що може щось знати.

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя прокоментував анонс концерту. Нещодавно музиканти заявили, що влітку 2024 року вони будуть виступати у Криму. За словами Тополі, квитки на концерт вже продаються.

"Декілька тисяч квитків продано, я не буду казати точну цифру, але дуже багато", - розповів музикант в ефірі Телемарафону.

Тополя також пожартував, що "розігрів" у тимчасово окупованому Криму вже почався. Мало того, він натякнув на те, що може щось знати. За словами музиканта, війна складається ще й з інформаційних операцій.

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"Програма там буде унікальна, буде хороший дуже розігрів, він уже почався. Насправді мені здається, що неважливо, яка буде програма. Важливо розуміння того, що війна - це на 50% бойові дії наступального і оборонного характеру... Але вагому частину будь-якої війни займає власне інформаційна історія. Війна це про психологію, війна це про сигнали і про інформаційні операції. Тому "Антитіла" дуже реалістичні в своїх прогнозах щодо 24-го року. І наш анонс... Давайте так, задайте собі запитання: "А раптом "Антитіла" щось знають?" - розповів Тополя.

Лідер гурту наголосив, що у Криму буде ще багато "бавовни". Він та інші музиканти вірять у те, що вже скоро відбудеться їхній концерт на півострові.

"Дуже багато цікавих подій сталося. І ще станеться. Тому давайте розглядати концерт гурту "Антитіла" як абсолютно реалістичну подію, на яку реально продаються квитки, яка реально відбудеться в українському Криму", - додав Тополя.

Концерт гурту "Антитіла" у Криму - що відомо

Нещодавно гурт "Антитіла" анонсував концерт у Криму. Він має відбутися влітку 2024 року. Як вказано на афіші, виступ планується провести 23 серпня на стадіоні "Авангард" в Ялті.

На сайті, де розміщено анонс, вже можна купити квитки. Продаються місця у фан-зону. Вартість одного квитка - 900 гривень.

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