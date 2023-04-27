Артисти вірять, що вже зовсім скоро півострів вдасться деокупувати.

Український гурт "Антитіла" здивував своїх слухачів анонсом нового концерту. Артисти заявили, що виступлять влітку 2024 року в українському Криму. На сайті музикантів сказано, що концерт відбудеться в Ялті на стадіоні "Авангард".

"Антитіла". Ялта. Літо 2024 року! Так, вам не здалося. "Антитіла" оголошують концерт у Криму. В українському Криму. Ми відкриваємо передпродаж на перше велике стадіонне шоу в Ялті. 23 серпня 2024 року, стадіон "Авангард", - заявили музиканти.

Артисти нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення учасники гурту перебували на передовій та рятували людські життя. Кожен день вони виконували свої завдання з думкою про одне - зовсім скоро настане день, коли Україна переможе. Зараз "Антитіла" цю перемогу наближають на творчому фронті.

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"З першого дня російського вторгнення, взявши в руки зброю і перебуваючи на передовій, ми ані секунди не сумнівалися в перемозі України. Ми завжди знали, настане день і ЗСУ повернуть контроль над кримськими степами, Аюдагом, мисом Фіолент, Генуезькою фортецею і Ластівчиним гніздом (або просто Кримом). І ми обов'язково всі приїдемо туди з нашими коханими, дітьми і друзями", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Антитіла потужно заспівали "Фортеця Бахмут" на стадіоні в Лондоні.

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