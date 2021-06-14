Помер дідусь Регіни Тодоренко.

14 червня українська телеведуча, яка ось уже кілька років живе і працює в РФ, Регіна Тодоренко відзначає своє 31-річчя. Але слідом за хорошими новинами прийшли і погані.

Так, в інста-сторіз зірка розповіла, що помер її дідусь Олексій.

"Шкода, що слідом з хорошими новинами приходять погані. Мені складно підібрати слова. І я не впевнена, що вони взагалі потрібні. Спочивай з миром, дідусь Альоша", - написала Регіна.

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Чим відома Регіна Тодоренко:

Тодоренко кілька разів потрапляла в гучні скандали. Вона була ведучою програми "Орел і Решка". Регіна розповіла, що золотої карти насправді не існує. Тоді розгорівся скандал навколо виступу Регіни.

Також вона висловлювалася про домашнє насильство під час інтерв'ю. Тоді Тодоренко сказала: "А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? А що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?" Після цього в Instagram блогера з'явилися сотні негативних коментарів.

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Автор: Діана Могилєвич