На боці України виступили відомі актори та інші публічні люди.

Публічна суперечка між президентами Сполучених Штатів Америки та України сколихнула весь світ. Осторонь не залишилися й знаменитості.

Американський актор Педро Паскаль, відомий ролями у серіалах "Гра престолів", "Нарко" та "Останні з нас", опублікував в Instagram зображення мапи України з написом "сміливість має ім'я" та фотографію президента Володимира Зеленського.

Відомий американський комік і кінопродюсер Бен Стіллер ("Зразковий самець", "Знайомство з батьками", "Ніч у музеї") поділився у мікроблозі X емоджі українського прапора.

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Космонавт Скотт Келлі написав у X, що поведінка чинної адміністрації США є ганебною: "Факти: Путін - диктатор і вбивця. Росія вторглася в Україну. Україна бореться за своє життя. Америка звикла виступати проти тиранів. Це не те, ким ми є як нація. Це ганебно".

Акторка Елізабет Бенкс ("Голодні ігри") опублікувала в Instagram український прапор і написала, що підтримує Україну. Французький актор Себастьян Роше ("Щоденники вампіра", "Надприродне") зробив репост допису президента Еммануеля Макрона, в якому той називає Росію агресором, а український народ - жертвою нападу.

Акторка Алісса Мілано ("Всі жінки відьми") перепостила низку дописів із критикою зустрічі, серед яких є такий: "Президент Зеленський представляє націю, громадяни якої пожертвували життям і пролили кров за свободу, якою вони дорожать. Він заслуговує на повагу, а не на приниження".

Британська письменниця і філантропка Джоан Роулінг, яка неодноразово висловлювался на підтримку України, також поширила у X дописи європейських лідерів, які виступили за українців.

Суперечка Трампа і Зеленського

Нагадаємо, 28 лютого між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським виникла суперечка в Білому домі через умови мирного врегулювання війни в Україні та військову допомогу США.

У результаті Зеленський достроково залишив Білий дім, а заплановану пресконференцію скасували. На підтримку українського лідера та народу України вже виступила велика кількість європейських політиків.

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