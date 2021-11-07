Американський репер Тревіс Скотт 5 листопада виступив на музичному фестивалі в Техасі. Біля сцени утворилася справжня тиснява, в результаті якої загинули вісім людей і ще 17 потрапили в лікарню.
Так, в мережі з'явилася реакція Тревіса. Він написав у Twitter, що готовий підтримати родини, які втратили рідну людину через тисняву.
"Я сповнений рішучості працювати разом зі спільнотою Х'юстона, щоб зцілити і підтримати сім'ї, які цього потребують", - написав артист.
Також він сказав, що відчуває спустошеність і молиться за сім'ї загиблих.
Читайте такожСпівачку Надю Дорофєєву раптово госпіталізували"Я абсолютно спустошений через те, що сталося минулої ночі. Мої молитви звернені до сімей і всіх постраждалих від того, що сталося на фестивалі Astroworld. Люблю всіх", - додав музикант.
Нагадаємо, Тревіс Скотт неодноразово зупиняв виступ, а також просив охорону допомогти шанувальникам. Концерт був зупинений приблизно через 40 хвилин після початку.
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