В рамках презентації артист розіграє пару фірмового взуття серед своїх фанатів.

Популярний американський репер Тревіс Скотт презентував кросівки та лінійку одягу, створеного спільно з Nike та компанією PlayStation.

Про це артист оголосив на своєму офіційному сайті.

Кросівки отримали назву Nike Dunk Low. Вони виконані у фірмовому стилі репера – з відзеркаленою емблемою Nike. Поруч логотип PlayStation, а ззаду Sony. Також напис PlayStation англійською та японською мовами красується на підошві кросівок.

А ось фірмовий одяг виявився не таким креативним – це просто футболки і толстовки різних кольорів з логотипом японської компанії.

В жовтні Sony оголошувала, що Тревіс Скотт став творчим партнером компанії.

"Тревіс – неймовірно новаторський, постійно дивуючий артист, який, як і бренд PlayStation, продовжує розсовувати кордони. Тому ми вважаємо, що це ідеальне партнерство. Коли ми почали цю співпрацю, найважливішим було зробити її максимально відкритою, щоб залишався простір для вивчення цікавих і творчих ідей", – заявляв директор з маркетингу Sony Ерік Лемпель.

В рамках колаборації було випущено спеціальний трейлер.

Тревіс Скотт та PlayStation

У ролику можна помітити фірмові кросівки. Вони надягнуті на Масайо Іто – виконавчому віце-президентові інженерного та операційного підрозділу PlayStation.

На своїй сторінці в Instagram Тревіс Скотт оголосив про конкурс, в рамках якого розіграє пару унікальних кросівок серед жителів США.

Тревіс Скотт в іграх

Це вже не перша інтеграція репера з розробниками ігор. Раніше Тревіс Скотт провів віртуальний концерт у королівській битві Fortnite.

Виступ артиста подивилося 27 мільйонів осіб.

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Автор: Сергій Коршунов