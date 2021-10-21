У річницю смерті колеги артистки показали зворушливі знімки з нею.

У середу, 20 жовтня, виповнилося три роки з дня трагічної ДТП на Житомирській трасі, в якій загинула учасниця "Дизель шоу" Марина Поплавська.

Читайте такожДТП з "Дизель Шоу": актриса Яна Глущенко розповіла про наслідки аваріїУчасники колективу на своїх сторінках у соцмережах опублікували архівні фото з Поплавською.

На своїй сторінці в Instagram актор Євген Сморигін написав: "Ти завжди вміла жартувати й сміятися із себе! Твої образи й ролі назавжди залишаться в пам'яті багатьох поколінь! Ти пішла, але обіцяла повернутися. Зустрінемося там".

Яна Глущенко в InstaStories опублікувала селфі з Мариною Поплавською і Вікторією Булітко: "Улюблена Музя, три роки без тебе. Ти завжди поруч з нами".

Єгор Крутоголов на особистій сторінці в Facebook написав: "Перебирав архів фото, згадував, ворушив в голові старі файли, які пам'ять переміщує все в дальні куточки й набрів на фотку з нашого з Катею "рожевого весілля", коли Маринка спонтанно зголосилася бути тамадою і розірвала нас своєю імпровізацією".

Марина Поплавська загинула в ДТП

20 жовтня в Київській області внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинула актриса, зірка гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська. Водій автобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем.

Крім того, учасники шоу Яна Глущенко та Єгор Крутоголов були госпіталізовані без загроз для життя. Решта акторів доставлені до Києва, їхньому здоров'ю нічого не загрожує.

Довідка УНІАН. Марина Поплавська народилася в 1972 році в місті Новоград-Волинський Житомирської області. Після школи вступила до Житомирського державного університету, після закінчення якого працювала вчителем мови та літератури. Грала в команді КВК "Дівчата з Житомира" і працювала на телебаченні.

Автор: Ольга Робейко