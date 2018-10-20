Постраждалий у трагичній ДТП актор "Дизель шоу" прокоментував аварію

"Я живий. Вона ні", - коротко написав актор.

Актор популярного українського комедійного проекту "Дизель шоу" і його фронтмен Єгор Крутоголов, який постраждав в результаті смертельної ДТП під Києвом сьогодні вранці, прокоментував аварію.

"Я живий. Вона ні", - коротко написав актор на своїй сторінці в Facebook, говорячи про Марину Поплавську, яка стала єдиною жертвою жахливої ДТП.

У коментарях під постом друзі та колеги висловлюють свої співчуття через смерть однієї з найяскравіших актрис "Дизель шоу".

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"Не можу зрозуміти, як водій з його досвідом і вашою спільною історією роз'їздів не зміг/не побачив/не встиг роз'їхатися з вантажівкою... Вічна пам'ять Францівні", - написав український гонщик і телеведучий Олексій Мочанов.

Телеведуча Тала Калатай написала в коментарях: "Так боляче. Єгор, живи!!! Одужуйте з Яною... Марина назавжди в наших серцях... в цьому світі немає справедливості, у нього свої, невідомі нам закони".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 жовтня, на трасі Київ-Чоп в районі села Міла автобус з учасниками "Дизель шоу" зіткнувся з фурою. Марина Поплавська, яка сиділа на передньому сидінні, загинула на місці. Двоє учасників колективу Єгор Крутоголов і Яна Глущенко потрапили до лікарні.