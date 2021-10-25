Сергій Свєтной зазначив, що продюсери заощадили й взяли непрофесіоналів.

Колега загиблої оператор українки Галини Хатчінс, яка загинула під час зйомок фільму "Іржа" з Алеком Болдуїном, розповів подробиці інциденту. Він вказав, що Хатчінс померла у нього на руках.

Про це повідомив учасник знімальної групи Сергій Светной у Facebook.

За його словами, українка вмирала у нього на руках.

"Так, я стояв пліч-о-пліч з Галою під час цього фатального пострілу, який забрав її життя та поранив режисера Джоела Соуза. Я тримав її на руках, коли вона вмирала. На моїх руках була її кров. І я хочу висловити свою думку, чому це сталося. Я вважаю, що маю на це право", - розповів Свєтной.

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"Не може 24-річна дівчинка бути професіоналом у цій справі. Не може її плюс-мінус однолітка подруга по школі, двору, Instagram або ще чого-небудь бути професіоналом в цій справі. Професіонали - це люди, які провели не один десяток років на майданчику, це люди, які знають свою роботу від А до Я, це люди, у яких безпека на майданчику вже на рівні рефлексів, їм не треба говорити покласти мішок на штатив, закріпити сходи в декорації або захистити місце вибуху. У них це в крові", - пояснив свою позицію колега Хатчінс.

Крім того, він заявив, що в трагедії є й вина продюсерів, які економили на персоналі та брали людей без необхідного досвіду роботи.

"Я звертаюся до вас господа продюсери! У нас дуже цікава та хороша робота й водночас небезпечна. Ми знімаємо в горах, на воді, під водою. У нас на майданчику бувають вибухи, постріли, автомобільні аварії, електрика зрештою й багато, багато іншого. З метою економії ви берете не зовсім кваліфікованих людей на дуже складну та небезпечну роботу, але беручи на роботу непрофесіоналів, ви піддаєте ризику інших людей, які знаходяться поруч, і себе", - заявив Свєтной.

Також він підкреслив, що жодна зекономлена копійка не може коштувати людського життя.

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Під час зйомок фільму "іржа" Алек Болдуін застреливши оператора з України Галину Хатчінс, а також поранив режисера.

Генеральне консульство України в Сан-Франциско вже відреагувало на інцидент, а також стало відомо про реакції акторів і знімальної групи на трагедію.

Також і сам Алек Болдуін відреагувавши на подію. За його словами, його серце розбите.

"Немає слів, щоб передати мій шок і печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Хатчінс, дружини, матері і нашої глибоко шанованої колеги. Я повністю співпрацюю з поліцейським розслідуванням, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія", - заявив актор, який випадково застрелив жінку.

Крім того, ЗМІ назвавши винного у смерті Українки на зйомках фільму в США. І ним виявився не Алек Болдуін.

Пізніше ЗМІ з'ясували, що фахівець зі зброї Анна Гутьєррес-рід, яка перевіряла револьвер, недостатньо досвідчена для цього. Тому інцидент міг статися з її вини.

Автор: Анастасія Горбачова