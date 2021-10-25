До цієї трагедії вже було два випадки, коли зброя виявилася зарядженою.

Нещодавно на зйомках фільму "Іржа" в США сталася трагічна подія. Актор Алек Болдуін застрелив з револьвера оператора з України Галину Хатчінс.

ЗМІ з'ясували, що фахівець по зброї Анна Гутьєррес-Рід, яка перевіряла револьвер, недостатньо досвідчена для цього. Тому інцидент міг статися з її провини.

Про це повідомляє The Daily Beast.

Зазначається, що раніше вже було два випадки, коли під час знімального процесу зброя виявилася зарядженою.

"Вона трохи недбало поводилася зі зброєю, іноді розмахуючи нею. Кілька разів вона заряджала холості і робила це способом, який ми вважали небезпечним", - говорить джерело видання.

Також джерело розповіло, що члени знімальної групи вже неодноразово скаржилися на 24-річну зброярку. А кілька працівників і зовсім покинули знімальний майданчик ще до того, як стався смертельний інцидент.

Читайте такожДженніфер Еністон прокоментувала смерть свого колеги за серіалом "Друзі""Вперше коли пістолет вистрілив без попередження, весь цей відділ потрібно було негайно замінити. Очевидно, виробництво передумало і вирішило кинути кістки і заплатити найвищу ціну", - додав співрозмовник видання.

Нагадаємо, під час зйомок фільму "Іржа" Алек Болдуін застрелив оператора з України Галину Хатчінс, а також поранив режисера.

Генеральне консульство України в Сан-Франциско вже відреагувало на інцидент, а також стало відомо про реакції акторів і знімальної групи на трагедію.

Також і сам Алек Болдуін відреагував на подію. За його словами, його серце розбите.

"Немає слів, щоб передати мій шок і печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Хатчінс, дружини, матері і нашої глибоко шанованої колеги. Я повністю співпрацюю з поліцейським розслідуванням, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія", - заявив актор, який випадково застрелив жінку.

Крім того, ЗМІ назвали винного у смерті українки на зйомках фільму в США. І ним виявився не Алек Болдуін.

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Автор: Діана Могилєвич