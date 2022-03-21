Павлу Єременку було всього 24 роки.

Український актор і звукорежисер Павло Єременко в перші дні війни в Україні вступив в територіальну оборону разом зі своєю дівчиною Оксаною і батьком.

12 березня Павло разом зі своїм батьком охороняли стадіон Гагаріна в Чернігові. З самого ранку його атакували бомби російських окупантів. В результаті актора привалило плитою.

Медики встигли витягнути Павла з-під завалів, але врятувати йому життя не вдалося. Він помер у лікарняній палаті.

"Його госпіталізували в лікарню з важкими травмами. Але того дня в Чернігові зникло світло. Зробити КТ не було можливості. Йому потрібно було робити операцію, але ми не встигли. 12 березня на руках нареченої він помер. Я досі в це не вірю", - розповіла подруга артиста в коментарі "Суспільному".

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