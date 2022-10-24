Фоззі розповів, що поліція відкликала дозвіл на виступ.

Учасник українського гурту ТНМК Фоззі (Олександр Сидоренко) розповів, що у них мав відбутися концерт у Флоренції, проте його скасували. Виявляється, що поліція відкликала дозвіл на акцію.

"Флоренція прекрасна. Прямо неочікувано прекрасна. Тільки нам не дали там вчора зіграти - поліція відкликала дозвіл на акцію", - написав Фоззі на своїй сторінці в Instagram.

Він додав, що поліція аргументувала відмову тим, що поруч проходила акція неофашистів, тому гурту ліпше було б не виступати, аби не загострювати ситуацію.

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"Навіть під гітару не дозволили. А в барабанщика з кишені вкрали телефон. Такого плану гастролі вчора були", - додав артист.

Нагадаємо, раніше український музикант і лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка поскаржився на те, що в Німеччині масово скасовують концерти його колективу. Виконавець додав, що бачить у цьому зв'язок з Росією.

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