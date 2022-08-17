Каменських розповіла, що зробить одразу після перемоги України.

Українська співачка Настя Каменських вперше з початку війни повернулася в Україну і вже встигла дати інтерв'ю в програмі "Сніданок з 1+1".

У прямому ефірі співачка розповіла про свої плани після перемоги. Ведучий запитав, що мріє Каменських зробити після того, як Україна переможе у війні. У цей момент в розмову встряв телеведучий Юрій Горбунов і сказав: "Над дітьми працювати!"

Але співачка проігнорувала таке його висловлювання і зазначила, що мріє вийти на Майдан Незалежності і виступити разом з іншими артистами.

"Я мрію заспівати на Майдані Незалежності. Хочеться вийти до людей, обніматися з усіма, цілуватися. І хочеться залишити цей страшний час позаду. Я настільки вірю в перемогу і всі свої думки посилаю в космос", - сказала Каменських.

Нагадаємо, українська співачка Настя Каменських вперше за п'ять місяців війни повернулася в Україну. До цього зірка "колесила" Європою і виступала на благодійних концертах, де збирала гроші на допомогу нашій країні.

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