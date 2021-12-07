Шанувальників дуже цікавить це питання.

Переможець шоу "Холостячка" Андрій Задворний після фіналу шоу наткнувся на жорсткий хейт з боку шанувальників проекту. Та й сама Злата Огнєвіч піддалася критиці.

В результаті агресії з боку недоброзичливців Злата відписалася від Андрія в Instagram, а сам чоловік закрив свою сторінку в соціальній мережі. У зв'язку з цим у любителів реаліті виникло питання, чи разом Андрій і Злата після фіналу шоу.

"На жаль, єдине, що я можу сказати вам - все дізнаєтеся в п'ятницю", - сказав Задворний.

Читайте такожАндрій Данилко злився в пристрасному поцілунку з Дашею Астаф'євою на шоу "Маска" (відео)Зазначимо, Злата сама натякнула на розрив їхніх стосунків: "Я зробила свій вибір, правильний він чи ні - покаже час. Я відкрилася максимально вам. Я була собою і слухала серце. Напевно, тому така бурхлива реакція на мій вибір. Дивіться пост-шоу і побачите, що було після того, як вимкнули камери".

Крім того, в анонсі пост-шоу показали, як Задворний і Огнєвіч розридалися в студії "Холостячка. Життя після проекту". Також в анонсі можна помітити натяк на те, пара дійсно розлучилася, а конкурент Задворного - Дмитро Шевченко - скористався цією ситуацією.

Також Андрій прокоментував, навіщо закрив свою сторінку в Instagram. За його словами, він додає тільки тих людей, яким з ним по дорозі. А ось хейтерів він відправляє в бан і видаляє їх коментарі.

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Автор: Діана Могилєвич