У фіналі шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч вибрала бізнесмена Андрія Задворного, але шанувальники виявилися розчаровані її вибором.

У п'ятницю відбувся фінал другого сезону шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч. Співачка прийняла пропозицію бізнесмена Андрія Задворного, а ось Дмитру Шевченку, з яким у неї була особлива історія, вона відмовила.

Такий вибір головної героїні розчарував шанувальників, адже вони були впевнені, що переможцем буде саме Дмитро. В результаті в соціальних мережах почався справжній булінг на адресу Злати і Андрія. Та й в цілому проект звинуватили в не правдивості і в тому, що герої діяли суто за сценарієм.

Читайте також5 зірок-рекордсменів за кількістю шлюбів (фото)Хейту було настільки багато, що Злата і Андрій не стали мовчати. Вони відповіли недоброзичливцям, а інші учасники шоу підтримали їх у своєму виборі. При цьому вони, ймовірно, не змогли впоратися з критикою, і пішли на крайні заходи. Огнєвіч відписалася від Задворного в Instagram, а він закрив свою сторінку.

До того ж у пост-шоу "Холостячка. Життя після проекту", натякнули, що пара розлучилася після проекту.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч похвалилася спокусливими вигинами свого тіла.

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Автор: Діана Могилєвич