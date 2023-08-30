Вчинок соліста гурту "Звірі" Романа Білика, який раптово підтримав війну проти України, обростає новим скандалом. Тепер артист ризикує "загриміти" до санкційного списку Євросоюзу.
Розслідувачі з команди російського політика Олексія Навального з'ясували, що у Роми "Звіра" є розкішна вілла на Канарських островах. Там він часто проводить час з родиною.
"Канарські острови, Тенеріфе. Саме тут Роман любить відпочивати, жити, проводити час з сім'єю і кататися на серфі. Це має вигляд, погодьтеся, куди кращий і приємніший за кадри зруйнованого путінською війною Донбасу. У 2019 році Рома "Звір" купив тут ділянку зовсім недалеко від океану", - заявили розслідувачі.
Вони також з'ясували, скільки може коштувати вілла Білика. Артист обзавівся нерухомістю на островах, але при цьому став путіністом і транслює для своїх фанів кремлівські наративи, а тому навряд чи він має право на відпочинок в ЄС, відзначили розслідувачі.
"На цокольному поверсі у Романа гараж. Ferrari і Bentley не бачимо. Однак є чудова тераса з басейном і шезлонгами, навісом і вуличними меблями. Як тут, напевно, приємно насолоджуватися спекотним іспанським сонцем... Вартість аналогічних вілл в цьому районі - близько півмільйона євро", - додали соратники Навального.
Марія Певчих, одна з журналісток команди опозиціонера, додала, що Білик ризикує втратити можливість ніжитися на своїй віллі. Артиста просять включити до списку санкцій.
"Якщо вирішив підтримувати війну, публічно покривати путінські злочини, у цього будуть наслідки. Дуже шкода, що Рома Звір це зробив, правда. Особливо враховуючи, що у нього на Канарах є чудова вілла. Сьогодні відправили заяви з проханням включити його в санкції", - повідомила Певчих.
Що Білик говорить про війну
До повномасштабної війни РФ проти України, артист, який провів кілька років свого життя в Маріуполі, відмовлявся від поїздок на територію тимчасово окупованого Криму. Після 24 лютого 2022 року на сторінці його групи в Instagram з'явився антивоєнний допис.
Однак нещодавно Рома "Звір" підтримав окупантів. Він відправився на фронт, співав перед російськими військовими і підігравав кремлівській пропаганді.