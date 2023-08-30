Артист, який різко "перевзувся" і встав на бік Кремля, любить ніжитися на островах, але тепер його "райський відпочинок" може закінчитися.

Вчинок соліста гурту "Звірі" Романа Білика, який раптово підтримав війну проти України, обростає новим скандалом. Тепер артист ризикує "загриміти" до санкційного списку Євросоюзу.

Розслідувачі з команди російського політика Олексія Навального з'ясували, що у Роми "Звіра" є розкішна вілла на Канарських островах. Там він часто проводить час з родиною.

"Канарські острови, Тенеріфе. Саме тут Роман любить відпочивати, жити, проводити час з сім'єю і кататися на серфі. Це має вигляд, погодьтеся, куди кращий і приємніший за кадри зруйнованого путінською війною Донбасу. У 2019 році Рома "Звір" купив тут ділянку зовсім недалеко від океану", - заявили розслідувачі.

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Вони також з'ясували, скільки може коштувати вілла Білика. Артист обзавівся нерухомістю на островах, але при цьому став путіністом і транслює для своїх фанів кремлівські наративи, а тому навряд чи він має право на відпочинок в ЄС, відзначили розслідувачі.

"На цокольному поверсі у Романа гараж. Ferrari і Bentley не бачимо. Однак є чудова тераса з басейном і шезлонгами, навісом і вуличними меблями. Як тут, напевно, приємно насолоджуватися спекотним іспанським сонцем... Вартість аналогічних вілл в цьому районі - близько півмільйона євро", - додали соратники Навального.

Марія Певчих, одна з журналісток команди опозиціонера, додала, що Білик ризикує втратити можливість ніжитися на своїй віллі. Артиста просять включити до списку санкцій.

"Якщо вирішив підтримувати війну, публічно покривати путінські злочини, у цього будуть наслідки. Дуже шкода, що Рома Звір це зробив, правда. Особливо враховуючи, що у нього на Канарах є чудова вілла. Сьогодні відправили заяви з проханням включити його в санкції", - повідомила Певчих.

Що Білик говорить про війну

До повномасштабної війни РФ проти України, артист, який провів кілька років свого життя в Маріуполі, відмовлявся від поїздок на територію тимчасово окупованого Криму. Після 24 лютого 2022 року на сторінці його групи в Instagram з'явився антивоєнний допис.

Однак нещодавно Рома "Звір" підтримав окупантів. Він відправився на фронт, співав перед російськими військовими і підігравав кремлівській пропаганді.

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