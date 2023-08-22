Раніше він заявляв, що їхня група проти війни.

Вокаліст російської групи "Звірі" Роман Білик приїхав на окуповані території України з концертом для російських загарбників.

Відео опублікував російський "воєнкор" Семен Пєгов. На ньому можна побачити, як музикант українського походження стоїть в шоломі і бронежилеті, спостерігаючи за пуском снаряда. Після цього він заспівав російським окупантам пісні гурту.

Після початку повномасштабної війни на сторінці співака і самої групи з'явилася антивоєнна заява. Зараз музиканти видалили її.

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"Група "Звірі" проти війни! Як і всі розсудливі люди, ми проти будь-яких військових дій. Потрібно якомога швидше припинити військові дії і вирішувати питання виключно за столом переговорів", - говорилося в ній.

Що відомо про гурт "Звірі"

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Білик народився в Таганрозі, проте в дитинстві якийсь час прожив у Дружківці, Донецьку та Маріуполі.

Він неодноразово давав концерти в Україні. На концерті в Києві в 2016 році він дякував глядачам словами: "Дякую! Дякую! Дякую!".

У червні виступ "Звірів" на економічному форумі в Петербурзі скасували. Причиною послужив донос за відмову виступати в окупованому Криму, а також за їх антивоєнну позицію.

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