Можливо, справа зовсім не в тому, що артист нібито не впорався з керуванням.

Мати Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко на честь річниці з дня загибелі її сина дала велике інтерв'ю ведучому Олексію Суханову. У розмові з ним жінка озвучила нову версію загибелі свого сина в цей фатальний день.

Ольга Кузьменко згадала про розмову з військовослужбовицею ЗСУ, яка керує дронами:

"Їхні офіцери, там же IT-фахівці, намалювали таку схему. Вона мені показала свою руку, і таку присоску приклеюють туди, куди потрібно. І тоді центр управління безпілотниками відключає електричний пристрій. А Toyota Sequoia була повністю на електроніці, тому вони просто відключили її. Вона (військовослужбовиця, - ред) каже: "Ми вважаємо, що поки вона стояла, присоску цю поставили".

Ольга Кузьменко скаала, що зловмисники стежили за автомобілем її покійного сина, і активізували пристрій саме в той момент, щоб показати потім це як нещасний випадок.

"Ніхто в це не вірив. Хто не приходив до нас, розповідали, що так не могло бути. Не можуть мільйони людей помилятися. Хто винен? Хтось винен. Так просто не буває", - резюмувала мама Кузьми Скрябіна.

Смерть Кузьми Скрябіна

2 лютого 2015 року відомий музикант трагічно загинув в аварії під Кривим Рогом. За офіційною версією слідства, артист не впорався з керуванням під час виконання обгону молоковоза.

Довгі роки мама Кузьми Скрябіна не вірила в те, що трагічна ДТП - випадковість. Жінка досі переконана, що її сина просто "прибрали зі шляху" за його критику влади і скандальні висловлювання.

Нагадаємо, мама Кузьми Скрябіна розповіла, як перенесла смерть сина.

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