Жінка розповіла, що люди, які бажали надати підтримку, приходили прямо до неї додому.

Ольга Михайлівна, мама Кузьми Скрябіна, розповіла, що перший час після загибелі її сина стан був жахливий. Вона прокидалася рано вранці і не знала куди себе подіти. Ледве рятували таблетки, на яких вона сиділа.

Але дуже часто приходили люди, охочі надати підтримку. Вона всім приділяла увагу і нікому не відмовляла в гостинності. Деталями мама Кузьми поділилася в інтерв'ю Тарасу Себестяновичу для YouTube-каналу ТОР.

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"Мови немає, болить. Просто зараз це все перейшло вже в якийсь інший вимір. Спочатку ти не знав, куди себе подіти. З самого раннього ранку потрібно було ковтати таблетки. Дуже допомагали люди, які були навколо. Їх були просто сотні! Всі, не питаючи дозволу, йшли сюди (додому до мами Скрябіна, - ред). Просилися зайти, і я всіх пускала. Хтось там мені сказав колись: "Чому ви всіх пускаєте?" Дрянь не йшла сюди! Люди йшли. Трохи менше їх стало на п'ятий рік (після смерті, - ред). Перестали тоді, коли не можна було, пішла корона (коронавірус, - ред). Люди перестали йти з точки зору і своєї, і нашої безпеки", - пояснила Ольга Михайлівна.

Нагадаємо, мама покійного Кузьми Скрябіна відповіла, чому він ніколи не співав для військових.

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