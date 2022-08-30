Ольга Михайлівна, мама Кузьми Скрябіна, розповіла, що перший час після загибелі її сина стан був жахливий. Вона прокидалася рано вранці і не знала куди себе подіти. Ледве рятували таблетки, на яких вона сиділа.
Але дуже часто приходили люди, охочі надати підтримку. Вона всім приділяла увагу і нікому не відмовляла в гостинності. Деталями мама Кузьми поділилася в інтерв'ю Тарасу Себестяновичу для YouTube-каналу ТОР.
"Мови немає, болить. Просто зараз це все перейшло вже в якийсь інший вимір. Спочатку ти не знав, куди себе подіти. З самого раннього ранку потрібно було ковтати таблетки. Дуже допомагали люди, які були навколо. Їх були просто сотні! Всі, не питаючи дозволу, йшли сюди (додому до мами Скрябіна, - ред). Просилися зайти, і я всіх пускала. Хтось там мені сказав колись: "Чому ви всіх пускаєте?" Дрянь не йшла сюди! Люди йшли. Трохи менше їх стало на п'ятий рік (після смерті, - ред). Перестали тоді, коли не можна було, пішла корона (коронавірус, - ред). Люди перестали йти з точки зору і своєї, і нашої безпеки", - пояснила Ольга Михайлівна.
Нагадаємо, мама покійного Кузьми Скрябіна відповіла, чому він ніколи не співав для військових.