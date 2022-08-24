Юрій Шевчук повинен буде виплатити, згідно з рішенням суду, 50 тисяч рублів

Лідера російської групи ДДТ Юрія Шевчука оштрафували на 50 тисяч рублів через дискредитацію армії РФ. Він під час концерту виступив з антивоєнним зверненням і розповів про своє розуміння слова "Батьківщина".

Про це адвокат артиста Олександр Передрук розповів у коментарі російському виданню РБК.

Відзначається, що Шевчук намагався оскаржити звинувачення в дискредитації армії, посилаючись на допущені на формальні порушення. При цьому його захист наполягав на тому, що музикант висловлював власну думку, на що має конституційне право. У свою чергу суддя відхилив аргументи захисту і визнав слова Шевчука дискредитацією.

"Ставлячи подібні питання, Шевчук Ю.Ю. якраз і закликає глядачів давати оцінку подіям, що відбуваються на Україні, спонукає сумніватися щодо цілей знаходження Збройних сил РФ при здійсненні СВО, підміняючи і компрометуючи цілі і завдання використання Збройних сил при здійсненні СВО. При цьому необов'язково озвучувати слова "Збройні Сили РФ" і "армія", - зазначено в постанові суду.

Крім того, провели експертизу слів музиканта, яка встановила "негативну оцінку рішення президента Російської Федерації Путіна В.В. Про спеціальну військову операцію на Україні, виражену в імпліцитній формі".

Як раніше повідомляв УНІАН, Лідер російської групи ДДТ Юрій Шевчук виступає проти війни в Україні. На одному з концертів він сказав, що"Батьківщина - це не ж*па президента, яку треба цілувати". Через це на нього завели адміністративну справу за такий вислів під час виступу в Уфі.

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