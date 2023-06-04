Артистка виступила в Нью-Йорку і поділилася враженнями від заходу.

Співачка Джамала, яка активно виступає по світу з благодійними концертами, заспівала в Нью-Йорку. На захід прийшли українська та американська актриса Іванна Сахно, дочка путіністки Сніжани Єгорової Стася Ровінська, діджей Даша Коломієць та багато інших.

В ході благодійного концерту відбувся аукціон на підтримку українських воїнів. Серед лотів був футбольний м'яч з підписом футболіста Андрія Шевченка. За підсумками заходу переможниця Євробачення-2016 зробила пост в Instagram і подякувала всім, хто долучився до цієї справи.

"Майже тригодинний концерт. Ще й так багато друзів прийшло підтримати! Люблю! Дякую за цінний лот Андрію Шевченку. Виручені кошти за кожен лот будуть спрямовані на потреби наших захисників", - повідомила Джамала.

Відео дня

Зірка повідомила, що наступний подібний захід планується в Чикаго.

Реакція соцмереж

"Приїжджайте ще! Ми будемо раді вас бачити"

"Джамало, що ти зробила з залом? Ми і танцювали, і плакали, і веселися, і плескали, і підспівували, і кричали. Я взагалі не пам'ятаю, коли я такі яскраві емоції відчував від концерту! Ти просто супер!"

"Джамало, спасибі вам за все, що робите. Слава Україні!"

Нагадаємо, Джамала озвучила свою думку з приводу деокупації Криму.

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