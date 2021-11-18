У США, в місті Мемфіс, на вході в одну з пекарень невідомий застрелив популярного репера Young Dolph. На місце події приїхали співробітники правоохоронних органів, але зловмисник встиг сховатися.
Пізніше в мережі з'явилося відео, на якому Young Dolph припаркувався біля пекарні.
"Young Dolph каже, що кожен раз, коли він їде додому, заїжджає в Makedas Cookies", - говорилося в повідомленні пекарні.
Зазначимо, що причина вбивства репера поки невідома. Також у слідства поки немає версій, хто б міг зробити замах на його життя.
Читайте також"Крах авторитету": Меган Маркл викрили в мерзенній брехні та маніпуляціяхХто такий Young Dolph
36-річний Young Dolph народився в Чикаго, але пізніше переїхав з сім'єю в Мемфіс. Також відомо, що в підлітковому віці він торгував наркотиками, щоб допомогти своїм близьким. Жили вони тоді досить бідно.
Але все змінилося на початку двохтисячних років, коли Young Dolph почав записувати мікстейпи. А його останній сольний альбом Rich Slave дебютував на четвертій сходинці чарту альбомів Billboard.
Вас також можуть зацікавити новини: