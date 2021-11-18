Правоохоронні органи поки не знайшли зловмисника.

У США, в місті Мемфіс, на вході в одну з пекарень невідомий застрелив популярного репера Young Dolph. На місце події приїхали співробітники правоохоронних органів, але зловмисник встиг сховатися.

Пізніше в мережі з'явилося відео, на якому Young Dolph припаркувався біля пекарні.

"Young Dolph каже, що кожен раз, коли він їде додому, заїжджає в Makedas Cookies", - говорилося в повідомленні пекарні.

Зазначимо, що причина вбивства репера поки невідома. Також у слідства поки немає версій, хто б міг зробити замах на його життя.

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36-річний Young Dolph народився в Чикаго, але пізніше переїхав з сім'єю в Мемфіс. Також відомо, що в підлітковому віці він торгував наркотиками, щоб допомогти своїм близьким. Жили вони тоді досить бідно.

Але все змінилося на початку двохтисячних років, коли Young Dolph почав записувати мікстейпи. А його останній сольний альбом Rich Slave дебютував на четвертій сходинці чарту альбомів Billboard.

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Автор: Діана Могилєвич