Співачка Настя Каменських і репер Потап, після нетривалої відпустки в Мадриді, вирушили в Дубаї.

Популярна українська пара Настя Каменських і Потап, які нещодавно розсекретили дату свого розпису, вирушили в невелику подорож. Їх вибір припав на Об'єднані Арабські Емірати.

Артистка на своїй особистій сторінці опублікувала нове гаряче фото.

Каменських не зраджує своїм звичкам, вона відразу по прильоту показала пляжне фото, змусивши фанатів заздрити. У кадрі вона позувала в яскраво-жовтому купальнику. Всі чутки про вагітність в цей раз розвінчалися. Дружина Потапа продемонструвала абсолютно плоский живіт.

"Режим відпустки включений", – підписала знімок зірка.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що Настя Каменських поскаржилася на наслідки перенесеного коронавірусу.

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Автор: Каролина Гайдук