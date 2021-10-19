У співачки з'явилися панічні атаки, вона потрапила до лікарні.

Відома українська співачка Настя Каменських розповіла, що вона вже перехворіла COVID-19. Зірка поскаржилася на наслідки перенесеного коронавірусу, через які вона навіть потрапила до лікарні.

У співачки почалися панічні атаки, про це вона розповіла у новому випуску шоу "Зірковий шлях".

За словами Каменських, спочатку вона навіть не переймалася, коли захворіла на коронавірус. Хвороба легко пройшла, співачка перенесла COVID-19 без ускладнень. Проте згодом зірці довелося боротися з наслідками хвороби.

Приблизно через два тижні у Каменських почалися панічні атаки. Співачка навіть потрапила до лікарні. "Я була шокована", - зізнається дружина Потапа.

Проте, як зазначила Каменських, під час панічних атак та інших неприємних наслідків коронавірусу важливо зберігати спокій та не панікувати. Зараз співачка пригадує про панічні атаки з посмішкою, адже вони вже у минулому.

Нагадаємо, учора Потап і Каменських "втекли" у подорож, яку вони влаштували на честь річниці розпису. Репер зворушливо назвав свою кохану "жабенятком".

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Автор: Поліна Кузенко