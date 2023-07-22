Римма Зюбіна зазначила, що хвилюється за колегу, яка виступила проти війни в Україні.

Відома українська актриса Римма Зюбіна розповіла, що хвилюється за Лію Ахеджакову. Вона її поважає за сміливість. Втім, Зюбіна боїться, що за свою позицію Ахеджакова може ризикувати життям.

"З величезною повагою (ставлюся до неї - УНІАН). І з величезним острахом за її життя.Тому що для неї створили повністю такі умови, коли її із театру звільнено і немає роботи. Її знищують", - визнала актриса в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Також Зюбіна розповіла, чи спілкується вона з кимось, хто нині перебуває у РФ. Виявилося, що актриса розірвала усі зв'язки. Залишилися лише люди, які колись їй допомогли.

"Іноді. Це один-двоє правозахисників, з якими ми познайомилися онлайн, у той момент, коли треба було рятувати Олега Сенцова. Усе, більше немає нікого", - розповіла актриса.

За словами Зюбіної, у 2020 році вона востаннє працювала з росіянами, проте бачила їх тільки онлайн. Проте навіть тоді актриса спілкувалася лише з тими колегами, які підтримували Україну та не були путіністами.

Лія Ахеджакова - останні новини

Актриса не приховує, що виступає проти війни. За це її почали "цькувати" у РФ. Останній спектакль, у якому мала грати Ахеджакова, скасували ще у квітні цього року. Актрису буквально залишили без роботи.

Після цього Ахеджакова розповідала про життя в РФ. Вона зазначала, що адвокат забороняє їй "відкривати рота", адже путіністи пишуть на неї скарги. Втім, актриса усе одно залишається у РФ. Вона каже, що їй важко думати про переїзд.

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