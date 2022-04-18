Учасниця різних реаліті-шоу на ТБ поїхала в Росію.

Блогерка з України Олена Лоран заявила, що поїхала в Росію. Тематика її блогу змінилася з ворожіння і магії на тему "новин" про ЗСУ, правда, новин не об'єктивних, а фейкових.

Одіозна блогерка з Мелітополя поділилася в мережі фейковою інформацією про те, що солдати польської піхоти готові нібито до літа стати на захист Західної України. Блогерка вирішила, що так Польща хоче відібрати в України частину території. На таку думку її наштовхнув покійний Володимир Жириновський.

Зазначимо, Олена Лоран - учасниця багатьох публічних скандалів. Вона стверджує, що займається чорною магією.

Наприклад, взимку 2020 року стало відомо, що вона переслідувала слідчого і намагалася залякати його нібито тим, що вона відьма. Це все було для того, щоб слідчий прийняв "правильне" рішення у справі, де фігурував чоловік Лоран. Крім того, в жовтні минулого року Лоран заявила, що у неї викрали дочку і зажадали 200 тисяч доларів викупу.

Лоран також була помічена в українських телевізійних проектах "Богиня шопінгу"," Панянки-селянки"," Супермама" та інші.

Нагадаємо, група Maneskin на музичному фестивалі підтримала Україну.

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