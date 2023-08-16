Даррену Кенту було лише 36 років.

Помер британський актор Даррен Кент, який зіграв у серіалі "Гра престолів". Йому було 36 років, артист страждав від невиліковної хвороби шкіри.

Про смерть актора повідомили в агентстві Carey Dodd Associates. Кент помер 11 серпня, поруч з ним були його батьки і друг.

"З глибоким сумом ми повинні повідомити вам, що наш дорогий друг і клієнт Даррен Кент мирно помер у п'ятницю. Його батьки та найкращий друг були поруч з ним. Наші думки і любов з його родиною у цей важкий час", - зазначено в повідомленні агентства.

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Сценарист і режисер Джейн Галл також висловилася про смерть актора. Вона зазначила, що працювала з ним багато років. За словами Галл, без Кента її життя вже не буде колишнім.

"Для мене було великою честю бути твоїм другом і працювати разом з тобою над такою кількістю проектів протягом багатьох років. Життя без тебе не буде колишнім. Я буду дуже сумувати за тобою. Спочивай з миром, дорогий Даррен Кент", - написала вона.

Що відомо про актора Даррена Кента

Актор страждав від рідкісного захворювання шкіри, яке з'явилося у нього на початку кар'єри. Через це Кент не міг довго перебувати на сонці. Крім цього, артист страждав від кількох інших хронічних захворювань, таких як остеопороз і артрит.

Першою значною роллю Кента в кіно стала робота у фільмі жахів "Дзеркала", який вийшов на екрани в 2008 році. Крім цього, він знімався у фільмах "Сонячний хлопчик", а також продюсував корометражки "Вільний торговець" і "Ти мене знаєш".

Особливу славу акторові принесла роль пастуха в серіалі "Гра престолів". Він з'явився в епізоді з Емілією Кларк. Крім цього, Кент знімався у фільмах і серіалах, таких як "Жителі Іст-Енду", "Закон маршала", "Безсоромні". А незадовго до смерті актор з'явився в кінокартині "Підземелля і дракони: честь злодіїв".

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