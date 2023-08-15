Легендарний клоун "згорів" за три дні.

У РФ помер артист Андрій Ніколаєв, відомий як клоун Андрійко. Зірка цирку потрапив до лікарні з гострою стадією механічної жовтяниці. Однак він відмовився від лікування і операції, а тому "згорів" за три дні - його печінка просто відмовила.

За даними росЗМІ, 12 серпня Миколаєва госпіталізували через загострення хронічного захворювання. Лікарі говорили, що артисту потрібна термінова операція. Його попередили про те, що без неї печінка може відмовити.

Однак російський клоун чомусь не хотів лікуватися. За три дні йому стало ще гірше, органи почали відмовляти. Він помер 14 серпня. Ніколаєву було 85 років.

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"Попередня причина смерті легендарного радянського клоуна Андрійка (Андрія Ніколаєва) - перитоніт і некроз жовчного міхура", - повідомили російські Telegram-канали.

Що відомо про російського клоуна Андрія Ніколаєва

Артист народився 27 березня в 1938 році. Ніколаєв працював у цирку, його головний сценічний образ - клоун Андрійко. Крім цього, він був режисером-постановником номерів цирку та естради.

Ніколаєв викладав у ГІТІСі. Він був вчителем Алли Пугачової, Бориса Барського, Георгія Делієва та інших артистів. Відомо, що клоун отримував приз на європейському цирковому фестивалі "Золота Маска Грока".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зірку російських серіалів вбила онкологія.

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